Formula 1 minacce di morte per Kimi Antonelli | Red Bull si scusa sui social
L'odio social corre anche in Formula 1. Ad essere preso di mira questa volta è il pilota della Mercedes, Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Golssip.it
Dopo le accuse a Kimi Antonelli per il sorpasso di Norris in Qatar, la Red Bull si corregge e condanna gli abusi online (oltre mille messaggi offensivi con tante minacce di morte): "I video mostrano che ci sbagliavamo” Il finale della gara del GP del Qatar della F - facebook.com Vai su Facebook
Marko: "Antonelli aiuta Norris". Wolff: "Stupido pensarlo". Minacce di morte a Kimi, Red Bull si scusa - Il team principal Mercedes: "Si giocava il terzo posto, per noi sono punti importanti". Come scrive msn.com
F1: minacce di morte ad Antonelli, la Red Bull si scusa - Ad essere preso di mira questa volta è il pilota della Mercedes, Kimi Antonelli, che negli ultimi giri del Gran Premio del Qatar ha perso per un momento il cont ... Scrive sport.quotidiano.net