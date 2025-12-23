Bergamo per strada al freddo e in astinenza | 24enne salvato dalla Polizia locale

Bergamo, 23 dicembre 2025 – Al freddo e in astinenza, è stato salvato dalla Polizia locale che lo ha notato sdraiato a terra, sotto delle coperte di fortuna. Portato d’urgenza in ospedale, è stato curato e ora, alcuni giorni dopo, è fuori pericolo. Durante un ordinario servizio di presidio del territorio, una pattuglia del Nucleo di Polizia locale a piedi ha notato un giovane a terra via Tiraboschi, zona centrale d i Bergamo. Si trattava di un 24enne sparito da Merano da due mesi, facendo perdere le sue tracce. Anche la famiglia non aveva più notizie. Portato d’urgenza alle Cliniche Gavazzeni, è rimasto in prognosi riservata fino alla mattina del 20 dicembre, quando le sue condizioni si sono stabilizzate Gli agenti gli si erano avvicinati per un controllo e hanno sentito dei rantoli che lasciavano presagire una grave compromissione dello stato di salute. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

