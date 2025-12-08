Rissa in un locale della zona industriale a Salerno | indaga la Polizia

Momenti di tensione, intorno alle 3.45 della scorsa notte, a Salerno, dove una rissa è scoppiata nei pressi di un locale della zona industriale. Coinvolte diverse persone italiane, tutte maggiorenni.Le indagini Sul posto sono giunti gli agenti della Sezione Volanti della Questura, che hanno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

