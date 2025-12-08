Rissa in un locale della zona industriale a Salerno | indaga la Polizia
Momenti di tensione, intorno alle 3.45 della scorsa notte, a Salerno, dove una rissa è scoppiata nei pressi di un locale della zona industriale. Coinvolte diverse persone italiane, tutte maggiorenni.Le indagini Sul posto sono giunti gli agenti della Sezione Volanti della Questura, che hanno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Rissa a San Costantino Calabro: sullo sfondo presunti furti e tensioni tra giovani dei due comuni: Un nuovo episodio di violenza ha scosso San Costantino Calabro nella giornata di domenica, al termine della partita casalinga della squadra locale di calcio. Se - facebook.com Vai su Facebook
? Cerro Maggiore, tre feriti in una rissa scoppiata in un locale di via Turati dlvr.it/TPgtPM #CerroMaggiore #Milano #Rissa #Coltello #Violenza Vai su X
Salerno, movida violenta: Polizia interviene per sedare una rissa in un locale - L'articolo Salerno, movida violenta: Polizia interviene per sedare una rissa in un locale proviene da OttoPagine. Segnala msn.com