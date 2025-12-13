Misterbianco | bagni pubblici devastati il sindaco Corsaro denuncia il fatto

Il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, ha denunciato un grave atto vandalico ai danni dei bagni pubblici di Piazza Mercato, recentemente rinnovati. Il gesto ha compromesso il decoro urbano e evidenziato problemi di sicurezza e rispetto per gli spazi pubblici. La vicenda sottolinea l’urgenza di interventi per tutelare il patrimonio della comunità.

Un gesto che ferisce il decoro urbano. Il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, ha annunciato di essersi recato personalmente a sporgere denuncia per il grave atto vandalico compiuto all’interno della toilette pubblica di Piazza Mercato, rinnovata soltanto di recente e ora ridotta in condizioni. Cataniatoday.it Bagni pubblici, la verità sui germi che ci terrorizzano - l'esplorazione visiva del sedile, l'acrobazia per evitare il contatto, l'uscita veloce dopo aver tirato lo sciacquone - gazzetta.it MISTERBIANCO – ATTO VANDALICO A PIAZZA MERCATO: IL SINDACO DENUNCIA GLI AUTORI Misterbianco (CT) – Un nuovo episodio di vandalismo ha colpito la città di Misterbianco: a subire i danni stavolta sono state le toilette pubbliche di Piazza Merc - facebook.com facebook