Misterbianco fondi aggiuntivi per la metro di Catania | parla il sindaco Marco Corsaro

Il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, esprime soddisfazione per i fondi aggiuntivi destinati alla metropolitana di Catania. L'annuncio rappresenta un passo importante per lo sviluppo infrastrutturale della zona, rafforzando l'impegno dell'amministrazione comunale nel migliorare i servizi di trasporto pubblico e favorire la mobilità sostenibile.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La soddisfazione del sindaco di Misterbianco Marco Corsaro. Misterbianco, 12 dicembre. Nuove risorse economiche arrivano per il completamento della metropolitana di Catania, un intervento considerato strategico per il territorio. Il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, nella foto d’apertura, esprime piena soddisfazione per lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro da parte del Mit, fondi che permetteranno di mettere al sicuro la tratta Monte Po–Misterbianco centro. «Accogliamo con grande soddisfazione questo nuovo finanziamento, frutto di un lavoro corale e costante che ha permesso di salvaguardare un’infrastruttura essenziale per la nostra comunità», afferma Corsaro, commentando la decisione del Governo di destinare altri 50 milioni anche alle tratte Monte Po–Misterbianco centro e Stesicoro–Aeroporto. Dayitalianews.com

#Metropolitana di #Catania, svolta vicina per i lavori sui lotti lotti Monte Po-Misterbianco Centro e Stesicoro-Aeroporto? La nota della Lega - Salvini Premier - facebook.com facebook

#Metropolitana di #Catania, svolta vicina per i lavori sui lotti lotti Monte Po-Misterbianco Centro e Stesicoro-Aeroporto? La nota della Lega - Salvini Premier x.com