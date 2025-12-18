Kate e William condividono una nuova foto di famiglia lo scatto per gli auguri di Natale
Kate e William hanno svelato una nuova immagine di famiglia, scattata in primavera, per gli auguri natalizi. La foto, semplice e significativa, riflette il calore e l’affetto che caratterizzano la loro famiglia in questo periodo speciale dell’anno. Un gesto che rafforza il legame con il pubblico e celebra il valore della famiglia durante le festività natalizie.
(Adnkronos) – William e Kate hanno scelto una foto di famiglia, della scorsa primavera, per la tradizionale cartolina di Natale. "A tutti i migliori auguri di un Natale molto felice", si legge in un post su X con un ritratto del principe e della principessa del Galles con i principini George, Charlotte e Louis. Una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
