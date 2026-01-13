William e Kate condividono l’amore di Elisabetta II per i cani James Middleton spiega perché
William e Kate condividono con Elisabetta II la passione per i cani, un legame che dura nel tempo. Fin dal loro trasferimento nel 2011, la coppia ha mantenuto questa tradizione, adottando e accudendo diversi animali domestici. James Middleton, fratello di Kate, spiega le ragioni di questa passione e l’importanza che i cani rivestono nella loro vita quotidiana.
(Adnkronos) – Avere un cane è un imperativo imprescindibile per William e Kate: fin da quando si sono spostati, nel 2011, in casa loro ce n'è sempre stato almeno uno. Meno certo è da quando i compagni a quattro zampe abbiano iniziato a dormire nello stesso letto con loro. Si sa, infatti, che i principi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Kate Middleton anticipa l’inverno con l’abito di velluto (e ricorda Elisabetta II con i suoi diamanti)
Leggi anche: Addio, Adelaide Cottage: perché il principe William e Kate Middleton hanno il cuore spezzato nel lasciare la loro casa di famiglia
William e Kate condividono l'amore di Elisabetta II per i cani, James Middleton spiega perché - I principi di Galles hanno un forte legame con la cagnolina Orla tanto che dormirebbe nel loro letto Avere un cane è un imperativo imprescindibile per William e Kate: fin da quando si sono spostati, n ... adnkronos.com
Kate Middleton e William: “Hanno vissuto un momento decisivo per la loro relazione” - Kate Middleton e suo marito William hanno affrontato non poche difficoltà nell’ultimo anno, ma sono usciti vincitori ... dilei.it
Tra intimità familiare e regali fuori dal comune, Kate Middleton ieri ha compiuto 44 anni. Nessun party sfarzoso, ma una giornata riservata tra affetti e doni dal sapore reale. William avrebbe scelto un regalo legato al giardinaggio, ma in passato le ha regalato a - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.