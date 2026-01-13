William e Kate condividono l’amore di Elisabetta II per i cani James Middleton spiega perché

William e Kate condividono con Elisabetta II la passione per i cani, un legame che dura nel tempo. Fin dal loro trasferimento nel 2011, la coppia ha mantenuto questa tradizione, adottando e accudendo diversi animali domestici. James Middleton, fratello di Kate, spiega le ragioni di questa passione e l’importanza che i cani rivestono nella loro vita quotidiana.

