Maratti e Grati tornano alla luce grazie a quattro mostre che si tengono contemporaneamente alla Pinacoteca Civica di Ancona, attirando moltissimi visitatori. La scelta di organizzare tutte le esposizioni nello stesso periodo deriva dalla volontà di valorizzare meglio le opere di questi artisti. La pinacoteca, appena riaperta, si trasforma così in un punto di riferimento per gli appassionati d’arte della zona.

E’ davvero un momento d’oro per la Pinacoteca Civica di Ancona, che dopo la recente riapertura ha assunto un ruolo di assoluta protagonista della vita culturale cittadina. Basti pensare che attualmente ospita quattro mostre. Quelle legate a Tiziano e Lotto e le due già in corso: "Carlo Maratti e l’incisione", aperta fino al 15 marzo, e "Umberto Grati – Spin Off", dedicata al noto illustratore e pittore anconetano scomparso, visitabile fino al 4 maggio. Un calendario espositivo eccezionale, che si inserisce nel programma della candidatura di Ancona a Capitale italiana della cultura 2028. A ricordarlo è l’assessora Marta Paraventi, per la quale le due mostre presentate ieri "rappresentano un momento di altissimo valore scientifico e simbolico per la Pinacoteca e per Ancona – Accogliere opere di Tiziano e Lotto nel momento in cui la città è in corsa come finalista per la nomina a Capitale italiana della cultura 2028 significa rafforzare il ruolo della Pinacoteca come luogo di ricerca, di approfondimento, di stimolo, di dialogo e di produzione culturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anche Maratti e Grati. Quattro mostre insieme: "Un’occasione unica"

