Rossi | Ora per Cartoceto occasione unica

Enrico Rossi, dopo 17 anni di impegno nel governo di Cartoceto, lascia ufficialmente il suo incarico come sindaco. Un percorso lungo che ha lasciato un segno indelebile sul territorio, rappresentando un'occasione unica di cambiamento e riflessione per la comunità locale.

"Un pezzo di vita che lascia segni sul territorio". Dopo 17 anni consecutivi (5 da assessore e i 12 successivi da sindaco), da ieri alle 13 Enrico Rossi non fa più parte dell’amministrazione di Cartoceto. Eletto consigliere regionale alle votazioni del 28 e 29 settembre e poi nominato vicepresidente da Acquaroli, Rossi ha lasciato ufficialmente il suo incarico da primo cittadino durante il consiglio comunale svoltosi nella tarda mattinata, che ne ha dichiarato la decadenza. Un iter scelto per garantire il proseguo dell’attuale giunta e del consiglio fino alla prima tornata amministrativa utile, che si terrà tra aprile e giugno 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it