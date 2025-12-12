Rossi | Ora per Cartoceto occasione unica
Enrico Rossi, dopo 17 anni di impegno nel governo di Cartoceto, lascia ufficialmente il suo incarico come sindaco. Un percorso lungo che ha lasciato un segno indelebile sul territorio, rappresentando un'occasione unica di cambiamento e riflessione per la comunità locale.
"Un pezzo di vita che lascia segni sul territorio". Dopo 17 anni consecutivi (5 da assessore e i 12 successivi da sindaco), da ieri alle 13 Enrico Rossi non fa più parte dell’amministrazione di Cartoceto. Eletto consigliere regionale alle votazioni del 28 e 29 settembre e poi nominato vicepresidente da Acquaroli, Rossi ha lasciato ufficialmente il suo incarico da primo cittadino durante il consiglio comunale svoltosi nella tarda mattinata, che ne ha dichiarato la decadenza. Un iter scelto per garantire il proseguo dell’attuale giunta e del consiglio fino alla prima tornata amministrativa utile, che si terrà tra aprile e giugno 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Don Emilio Cicconi - Meditazione Spicello 16.06.2019
Occhio alla Notizia. . Enrico Rossi, sindaco uscente di Cartoceto e oggi vicepresidente della Regione Marche, ripercorre 17 anni di amministrazione tra opere strategiche, ricostruzioni e servizi rilanciati. - facebook.com Vai su Facebook
Rossi: "Ora per Cartoceto occasione unica" - "Per la prima volta questo Comune ha un vicepresidente della Regione" ... Come scrive msn.com
Nuovo ospedale Cremona. Dg Rossi: “Occasione unica per ripensare sanità e servizi territoriali” - Incontro fra il sindaco Gianluca Galimberti e il Direttore generale dell’Asst Giuseppe Rossi per dare inizio a un percorso di condivisione. Lo riporta quotidianosanita.it