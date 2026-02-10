Il Circolo Silvio Berlusconi di Romagna si schiera ufficialmente sulla scena politica locale. Dopo le dimissioni del sindaco Mattia Missiroli, il gruppo guidato da Lauro Biondi sottolinea come questa sia un’occasione importante per il centrodestra. Nel frattempo, si lavora alla candidatura di Enea Puntiroli, ex leghista, che potrebbe rappresentare una scelta chiave per le prossime amministrative.

Il Circolo Silvio Berlusconi Romagna, coordinato da Lauro Biondi, prende posizione sulla situazione politica locale, dopo le dimissioni del sindaco Mattia Missiroli e la candidatura dell’ex leghista Enea Puntiroli. Nel merito, "le vicende giudiziarie di Missiroli (indagato per maltrattamenti e lesioni nei confronti della compagna, ndr), ci interessano relativamente. Auguriamo all’ex sindaco di chiarire la propria posizione in ambito processuale. È il fatto politico che invece ci intriga e ci appassiona. Semplicemente per il bene che portiamo alla città di Cervia e per la necessità che, riscontriamo per intero, di fare l’interesse della collettività cervese, pensando alle attività economiche della riviera e ai cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Elezioni, occasione unica per il centrodestra"

