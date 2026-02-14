Amministrative Schlein | Caso Salerno? Grande attenzione alla coalizione che ha vinto in Campania

Elly Schlein ha commentato il caso di Salerno, spiegando che il partito regionale campano si sta occupando direttamente della situazione. La leader del Partito Democratico ha sottolineato che la coalizione vincente in Campania riceve grande attenzione, e che il partito sta monitorando da vicino ogni sviluppo. Nei giorni scorsi, il partito ha rafforzato il rapporto con gli alleati, dopo aver conquistato le elezioni regionali in quella regione.

“Delle elezioni a Salerno si sta occupando il partito regionale campano. Noi naturalmente seguiamo con attenzione la strada e stiamo dando sempre molto attenzione al rapporto con i nostri alleati, con cui abbiamo appena vinto le elezioni regionali”. Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Pd, commentando a Napoli, a margine dell’iniziativa “L’Italia che coltiva saperi” la corsa per le elezioni a sindaco di Salerno, con Vincenzo De Luca pronto a candidarsi e la contrarietà di M5s e Avs. “Credo che serva generosità da parte di tutti” aveva detto poco prima il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, arrivando al complesso monumentale di Santa Chiara rispondendo a chi aveva chiesto se per evitare la rottura del campo largo a Salerno alle prossime amministrative serva “generosità” da parte dell’ex presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.🔗 Leggi su Ildenaro.it

A Salerno il Pd lavora per tenere unita la coalizione progressista in vista delle prossime amministrative.

