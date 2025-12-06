Meloni da Mentana che sorpresa! Chi ha vinto il duello tv tra lei e Schlein
Enrico Mentana ha orchestrato un confronto indiretto ma altamente simbolico tra Elly Schlein e Giorgia Meloni, ospitandole in due serate consecutive sul TgLa7: la segretaria del PD il 4 dicembre, la presidente del Consiglio il 5 dicembre. Un “ quasi duello televisivo ”, come lo stesso direttore lo ha definito, affidato ai numeri dell’Auditel più che a un botta e risposta diretto. La performance di Schlein. Schlein ha utilizzato l’intervista come piattaforma per rilanciare la sua leadership, toccando temi cruciali: disponibilità a candidarsi come premier del centrosinistra, sanità e stipendi (con sei milioni di italiani che rinunciano alle cure), politica estera, giustizia, premierato, salari e welfare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
