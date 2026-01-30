Il centrodestra al ' bivio Vannacci' dentro la Lega o fuori da tutto?

Il centrodestra si trova di fronte a una scelta difficile. Dentro la Lega o fuori da tutto? Mentre si fa strada questa domanda, un esponente di Fratelli d’Italia dice chiaramente che non ci sono motivi di preoccupazione per Vannacci. La situazione resta tesa e ancora tutta da definire.

AGI - Un 'big' di Fratelli d'Italia, a microfoni spenti, è 'tranchant'. "Nessuna preoccupazione per Vannacci - sostiene -. Non ha voti, è un generale solo al comando, non ha una struttura. Se andasse fuori dalla Lega, non ci sarebbero spazi per lui nel centrodestra. Non sarebbe possibile fare accordi con una eventuale formazione che nascerebbe come 'filo-russa'. Si metterebbe fuori dalla coalizione". E anche in Forza Italia il tema legato alle iniziative dell'europarlamentare viene considerato come 'secondario'. "È un problema della Lega, non nostro, né del centrodestra. Noi non condividiamo le sue posizioni", scandiscono da parte azzurra. 🔗 Leggi su Agi.it

Vannacci sta per lasciare la Lega, in un contesto segnato dalle tensioni interne e dalla crescente distanza da Kyiv.

