Amico mio i piccioli dove stanno? | Mario Aquilia e le mani di Cosa Nostra nei cantieri in Brianza

Mario Aquilia ha chiesto agli amici dove siano i soldi, mentre le indagini rivelano che la mafia siciliana dei barcellonesi si è infiltrata nei cantieri della fibra ottica in Brianza. Le autorità hanno scoperto che il clan utilizza i lavori pubblici per riciclare denaro sporco, coinvolgendo imprese locali e inserendosi nel mercato delle telecomunicazioni.

"Amico mio i piccioli dove stanno?". Stanno al nord per la Cosa Nostra "dei barcellonesi", clan della mafia siciliana beccato dalla Direzione distrettuale antimafia con le mani in pasta negli appalti della fibra ottica. La malavita stava operando per gestire i ricchi finanziamenti del Pnrr. Così la malavita - secondo quanto emerso - stava operando per gestire i ricchi finanziamenti del Pnrr al Nord. La vicenda per ora è finita con il sequestro preventivo di 1,5 milioni di euro all'imprenditore di origini messinesi Mario Aquilia.