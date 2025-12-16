Nei cantieri di Monza e Brianza il 70% dei lavoratori sono stranieri e spesso non parlano italiano

Nei cantieri di Monza e Brianza, il 70% dei lavoratori sono stranieri, spesso giovani e con conoscenze limitate della lingua italiana. Questa situazione evidenzia sfide legate alla sicurezza sul lavoro e alla comunicazione, poiché molti non sono pienamente consapevoli dei rischi associati alle loro mansioni.

Sono giovani, in molti casi giovanissimi. Spesso non parlano bene l’italiano e non sono molto informati neppure sui rischi del lavoro che devono svolgere. Il più delle volte, poi, non sono a conoscenza neppure della legislazione e dei proprio diritti. Ecco chi sono la stragrande maggioranza degli. Monzatoday.it

Cantieri di Agrate Brianza (MB)

