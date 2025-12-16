Nei cantieri di Monza e Brianza il 70% dei lavoratori sono stranieri e spesso non parlano italiano
Nei cantieri di Monza e Brianza, il 70% dei lavoratori sono stranieri, spesso giovani e con conoscenze limitate della lingua italiana. Questa situazione evidenzia sfide legate alla sicurezza sul lavoro e alla comunicazione, poiché molti non sono pienamente consapevoli dei rischi associati alle loro mansioni.
Sono giovani, in molti casi giovanissimi. Spesso non parlano bene l’italiano e non sono molto informati neppure sui rischi del lavoro che devono svolgere. Il più delle volte, poi, non sono a conoscenza neppure della legislazione e dei proprio diritti. Ecco chi sono la stragrande maggioranza degli. Monzatoday.it
Cantieri di Agrate Brianza (MB)
Rispetto dei diritti e formazione. La sicurezza nei cantieri edili: a scuola sette minorenni stranieri - Consegnati gli attestati del corso intensivo, i giovani sono ospiti della comunità Giromondo di Cavenago. msn.com
Open Fiber, Piano Italia 1 Giga: proseguono i cantieri a Bernareggio in provincia di Monza e Brianza - Piazza (Open Fiber): "L’installazione garantirà a gran parte del paese una connessione alle reti Internet ad alta velocità" ... affaritaliani.it
"Il professor Paolo Pilotto sarà il sindaco che darà il via ai cantieri della M5 fino a Monza": a ribadirlo più volte e con fermezza, il vicesindaco Longoni. E, intanto, si fa il punto sul futuro: possibile bando di gara in primavera nel 2026 - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.