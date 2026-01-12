Non c' erano le mani di Cosa nostra nelle gelaterie Brioscià imprenditore condannato solo per il crac

Il processo riguardante le gelaterie Brioscià si è concluso con una condanna per bancarotta fraudolenta all'imprenditore Mario Mancuso, stabilendo che non vi erano collegamenti con Cosa nostra. Il giudice Lorenzo Chiaramonte ha deciso in tal senso al termine del rito abbreviato, confermando la natura economica e gestionale della vicenda e distinguendo il caso da eventuali infiltrazioni mafiose.

Non c'erano le mani di Cosa nostra nelle gelaterie Brioscià. Lo ha stabilito il gup Lorenzo Chiaramonte che, al termine del processo con il rito abbreviato, ha deciso di condannare l'imprenditore Mario Mancuso a tre anni soltanto per la bancarotta fraudolenta della "Magi srl", la società che.

