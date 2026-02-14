Amici Riccardo Stimolo verso la squalifica | gravi parole di un suo amico

Riccardo Stimolo rischia di essere squalificato da Amici 25 dopo aver rivolto parole dure ad Alessio Di Ponzio. La sua reazione ha scatenato una forte tensione tra i concorrenti, spingendo alcuni compagni a chiedere provvedimenti immediati. Un amico di Stimolo ha espresso preoccupazione per le conseguenze di quel episodio, sottolineando come la situazione sia diventata critica.

La posizione di Riccardo Stimolo ad Amici 25 sembra aggravarsi dopo il gesto nei confronti di Alessio Di Ponzio. A riaccendere l’indignazione è stato un commento social comparso sotto il video che circola online, attribuito a un amico del cantante. Parole che, per una parte del pubblico, finirebbero per legittimare un comportamento giudicato offensivo e discriminatorio. Nel frattempo, il web continua a chiedere la squalifica e pretende una presa di posizione netta. Tutte le novità del Serale di Amici 2026 Amici 25: il gesto contestato a Riccardo Stimolo. Il caso nasce da un episodio andato in onda nel daytime: una scena ripresa in casetta che diversi utenti hanno interpretato come un gesto volgare alludendo alla sfera intima di Alessio Di Ponzio. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Il dibattito su Riccardo Stimolo di Amici 25 continua a suscitare polemiche, soprattutto dopo la mancata espulsione e le controversie emerse dal suo passato social.

Riccardo di Amici 2025 è omofobo? Ricchio*ne di merd*, l’inaccettabile insulto ad Alessio durante una live, spunta un videoRiccardo di Amici 25 al centro delle polemiche dopo frasi e gesti considerati omofobi: il video con l’insulto ad Alessio riapre il dibattito sull’omofobia latente nei talent e sul ruolo della TV verso ... gay.it

Amici 25, Riccardo Stimolo nei guai: il gesto volgare e la reazione del web. Rischio provvedimentiIl cantante è tornato al centro delle polemiche per un comportamento inappropriato ripreso dalle telecamere del talent. E adesso il web chiede provvedimenti. libero.it

Amici: dopo la discussione con Alessio Di Ponzio, il gesto del cantante Riccardo Stimolo accende la polemica. Esagerazione social o episodio serio x.com

Io se fossi in te non gli parlerei più. E non sto scherzando. Io me la sarei legata al dito, ma tantissimo! Soggettivamente io me la sarei presa a morte…Non te lo dirà mai, ma ci rimane male". Riccardo Stimolo è di nuovo al centro di discussioni dopo l’ultimo epis facebook