Amici chiesta la squalifica di Riccardo Stimolo | la sua reazione

La polemica corre veloce e investe Riccardo Stimolo, cantante di Amici 25. Nelle ultime ore sono tornati virali alcuni commenti e repost pubblicati in passato dall’allievo su piattaforme diverse, da Threads a TikTok. Contenuti considerati offensivi verso donne sovrappeso, persone sorde, ragazzi gay e minori transgender. La reazione del pubblico è stata immediata: in molti chiedono la squalifica, altri invocano un percorso di responsabilizzazione in trasmissione. Lui è intervenuto forse anche su invito e permesso della produzione: scopriamo come. Amici 25: frasi sconvolgenti di due cantanti Amici 25: cosa è riemerso online su Riccardo Stimolo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Amici, chiesta la squalifica di Riccardo Stimolo: la sua reazione

