Skeleton Amedeo Bagnis torna sul podio | secondo posto in Coppa del Mondo a St Moritz

Amedeo Bagnis, atleta italiano, si è piazzato al secondo posto nella tappa di Coppa del Mondo a St. Moritz, recuperata dalla gara di Winterberg. L’azzurro ha concluso la competizione alle spalle del britannico Matt Weston, confermando la sua presenza tra i migliori nello slittino. Un risultato che evidenzia la costanza e l’impegno dell’atleta nel circuito internazionale.

