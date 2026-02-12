Signorini e Corona a processo | 160 milioni di euro in gioco e accuse di favoritismi sessuali nel GF Vip

Signorini e Corona sono finiti a processo, entrambi coinvolti in un caso che riguarda 160 milioni di euro e accuse di favoritismi sessuali nel Grande Fratello Vip. Dopo le accuse di Corona, Signorini rompe il silenzio e dice di aver passato un periodo di isolamento per affrontare questa tempesta. La vicenda tiene banco tra le star e gli appassionati di reality.

Signorini rompe il silenzio dopo le accuse di Corona: “Un periodo di isolamento per affrontare la tempesta”. Alfonso Signorini, direttore editoriale della rivista “Chi”, è tornato a parlare pubblicamente il 12 febbraio 2026, dopo settimane di silenzio interrotte solo da comunicazioni legali. Il suo ritorno alla cronaca è determinato dalle accuse di Fabrizio Corona, che hanno scatenato una disputa legale con Mediaset, culminata in richieste di risarcimento danni per un totale di 160 milioni di euro. Signorini ha scelto di descrivere un periodo di profondo isolamento come la sua strategia per affrontare la controversia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il caso Alfonso Signorini sta attirando l’attenzione di Mediaset, coinvolgendo accuse provenienti da Fabrizio Corona e il recente caos al GF Vip.

Mediaset ha deciso di passare all’attacco contro Fabrizio Corona.

Signorini vince contro Corona, accolto il ricorso: stop alle puntate di Falsissimo

