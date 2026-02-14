Amazon chiude la collaborazione con Flock Il motivo riguarda lo spot del Super Bowl

Amazon ha deciso di terminare la collaborazione con Flock Safety dopo aver visto lo spot pubblicitario trasmesso durante il Super Bowl. La decisione arriva dopo le polemiche sorte in rete, dove molti utenti hanno criticato il modo in cui il video rappresentava l’uso della tecnologia di sorveglianza. La compagnia americana si occupa di sistemi di telecamere e software per il monitoraggio, e il contenuto pubblicitario ha acceso un acceso dibattito sulla privacy.

Amazon decide di interrompere la partnership con Flock Safety, un produttore e gestore americano di hardware e software per la sicurezza, a seguito del spot del Super Bowl. L'inserzione, dedicata alla funzione Search Party, ha generato un'ondata di polemiche. L'unità Ring di Amazon, pur non avendo evidenziato questo come motivo dell'interruzione, ha annunciato la fine della collaborazione tempestivamente. Perché lo spot di Flock del Super Bowl è stato disastroso?. La pubblicità incriminata mostra l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per individuare animali smarriti nelle riprese di sorveglianza attraverso l'associazione delle varie segnalazioni.