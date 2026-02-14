Alvino | Vergara Var e futuro Conte-De Laurentiis

Carlo Alvino ha spiegato che le tensioni tra Vergara e la società sono nate a causa delle decisioni prese con il Var e delle future strategie di De Laurentiis e Conte. Durante una trasmissione radiofonica, ha sottolineato come i rapporti tra i dirigenti si siano complicati dopo alcune partite decisive, con i dubbi sul corretto utilizzo del sistema video. Ha anche ricordato che la situazione si riflette sul campo e può influenzare le scelte della squadra per le prossime gare.

Dal campo alla Nazionale, passando per il Var e i rapporti societari: l'intervento di Carlo Alvino a Terzo Tempo Calcio Napoli su Televomero tocca diversi temi caldi dell'attualità azzurra. Il punto di partenza è Antonio Vergara, protagonista di un'ascesa rapida e meritata secondo il giornalista: "Per Vergara sta parlando il campo. Per anni la Nazionale italiana è stata governata più dalla politica sportiva che dalla meritocrazia. Invece per Vergara c'è tanta meritocrazia". Un riconoscimento che nasce dalle prestazioni e non da equilibri esterni, in netta controtendenza rispetto al passato. Alvino si sofferma poi sul tema arbitrale e sull'uso delle immagini televisive: "In Serie C mantengono di più la linea della decisione del campo rispetto alla Serie A.