Futuro Conte De Laurentiis ha già deciso | il retroscena dopo la vittoria contro la Juve

Il Napoli ha batutto per 2-1 la Juventus, ottenendo un successo fondamentale in una gara estremamente sentita dal pubblico partenopeo. A fine gara, il presidente De Laurentiis ha espresso la sua gioia per il successo con un tweet stupendo di omaggio per il lavoro della squadra e dell’allenatore Antonio Conte. L’edizione odierna de “ Il Mattino ” non ha dubbi: le sue parole sono un indizio sul futuro dell’allenatore. De Laurentiis terrebbe Conte a vita: il retroscena. Secondo il quotidiano, quelle parole del presidente (che ha definito Conte come “ Comandante “) segnalano la volontà del patron di tenere l’allenatore sulla panchina azzurra quanto più a lungo possibile: “Quella C maiuscola non è un caso: De Laurentiis intende proprio rendere omaggio al signor Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

