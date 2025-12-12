De Laurentiis tra Conte e il futuro | Il secondo scudetto è stato un thriller

A Lisbona, De Laurentiis riflette sul secondo scudetto del Napoli, descrivendolo come un vero e proprio thriller rispetto al primo, più scontato. Tra ricordi di vittoria e prospettive future, il presidente azzurro analizza le emozioni vissute e il ruolo di Conte nel percorso di successo della squadra.

"> LISBONA – «Il primo scudetto era quasi scontato alla fine, il secondo è stato sofferto, un thriller, e lo abbiamo goduto di più». Aurelio De Laurentiis torna a segnare una linea di demarcazione tra il Napoli di Spalletti e quello di Conte. Lo fa a Lisbona, a margine della cerimonia di consegna del premio della Gazzetta dello Sport come “squadra dell’anno”, ribadendo ancora una volta il rapporto speciale che lo lega al tecnico salentino. Parole riportate da Il Mattino, che racconta una serata densa di significati sportivi e istituzionali. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - De Laurentiis tra Conte e il futuro: «Il secondo scudetto è stato un thriller»

