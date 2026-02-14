Allerta meteo arancione | sabato di piogge sulla Ciociaria

Un forte temporale ha colpito la Ciociaria sabato, causando allerta arancione e allagamenti in diverse zone. La pioggia incessante ha riempito i corsi d’acqua, costringendo molte strade a chiudere al traffico e mettendo in difficoltà le abitazioni più vulnerabili. La Regione Lazio si prepara a fronteggiare un’altra giornata di cattivo tempo, con previsioni di pioggia intensa che continuano a interessare tutta l’area.

Torna il maltempo. La Protezione Civile della Regione Lazio ha emesso un’allerta per criticità idrogeologica Il maltempo torna ad abbattersi sulla Regione Lazio. In uno degli inverni più piovosi degli ultimi anni, il cielo non sembra infatti volersi rasserenare. Nonostante la giornata di ieri, venerdì 13 febbraio, sia stata particolarmente calda e serena a Frosinone e provincia, già da oggi, sabato 14 febbraio, è tornato il brutto tempo sulla Ciociaria. La Protezione Civile della Regione Lazio ha infatti emesso un’allerta meteo arancione per la giornata di oggi. In particolar modo l’allerta è, sulla Ciociaria, per criticità idrogeologica.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Allerta arancione nel Lazio: il 6 febbraio si aspetta una giornata di forte maltempo.

Il maltempo ha portato piogge intense, neve e mare in tempesta, causando disagi in diverse zone italiane.

