Il maltempo ha portato piogge intense, neve e mare in tempesta, causando disagi in diverse zone italiane. La Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione per Sardegna, Emilia-Romagna, Lazio e Campania, dove si prevedono condizioni meteorologiche estreme nei prossimi dieci giorni. In alcune località, le strade sono diventate impraticabili a causa delle abbondanti nevicate e delle alluvioni improvvise.

Roma, 13 febbraio 2026 – Scatta l’ allerta meteo arancione per quattro regioni: Sardegna, Emilia-Romagna, Lazio, Campania. Allerta gialla in Calabria, Toscana, Umbria e su parte di Sicilia, Puglia, Abruzzo, Molise, Friuli-Venezia Giulia. Un vortice ciclonico in queste ore è scivolato sul Golfo del Leone – segnala 3bmeteo – “accompagnato da venti di uragano su Marsiglia e nella notte di sabato raggiungerà la Corsica”. Dopo la breve pausa di oggi, in cui si sono registrate comunque mareggiate residue al Sud, da domani, San Valentino, torna quindi il maltempo con neve a bassa quota, mareggiate e venti forti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Piogge, neve e mare in tempesta: allerta meteo arancione in 4 regioni. Dieci giorni di maltempo

Il maltempo si fa sentire sull’Italia.

Argomenti discussi: Torna la neve (anche in città): gelo in arrivo con il ciclone di San Valentino; Meteo, piogge e vento senza tregua: poi torna la neve; Piogge intese, venti forti e acqua alta 135 cm a Venezia. Le schiarite solo dal weekend. Le previsioni; Le previsioni meteo di oggi, martedì 10 febbraio. Rischio piogge da Nord a Sud. Neve sulle Alpi occidentali e sugli Appennini.

Piogge, neve e mare in tempesta: allerta meteo arancione in 4 regioni. Dieci giorni di maltempoCiclone si abbatte sul San Valentino. Domenica 15 febbraio sono previste correnti fredde verso le regioni adriatiche e il Sud. Dopo il 22 febbraio potrebbe arrivare un robusto anticiclone primaverile ... quotidiano.net

Tempesta di San Valentino 2026: cos’è il ciclone che colpirà l’Italia nel weekend, con piogge, neve, vento forte e mareggiate. Zone più a rischio, durata e consigli praticiPer qualcuno San Valentino è cena romantica, fiori e foto su Instagram. Per l’Italia del 2026, invece, il 14 febbraio ha un altro protagonista: una tempesta vera, quella che i meteorologi hanno già ri ... alphabetcity.it

Strade bianche: al via la manutenzione Dopo neve e piogge persistenti, il Comune avvia il piano di interventi (marzo–maggio 2026) con uno stanziamento di 59.500 euro per ripristinare i tratti più danneggiati e migliorare sicurezza e percorribilità. Priorità all - facebook.com facebook

Ancora piogge in arrivo e neve in montagna, anche abbondante. Flusso atlantico senza sosta almeno fino al 15-16 febbraio con un leggero-moderato calo termico nel fine settimana. La circolazione occidentale resta fortissima e convoglia una serie di perturba x.com