Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria del Milan sul Pisa, spiegando che Modric è un calciatore straordinario. Allegri ha sottolineato come il centrocampista croato abbia influenzato la partita con le sue giocate e il suo talento. Il mister ha anche detto che questa vittoria permette ai rossoneri di mantenere il ritmo dell’Inter e di allungare a cinque punti di vantaggio, con lo stesso numero di partite giocate.

Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria del Milan in casa del Pisa che permette ai rossoneri di tenere il passo dell’Inter e riportarsi a cinque punti di distanza con lo stesso numero di partite. Allegri ha commentato la vittoria del Milan sul Pisa (Ansa Foto) – calciomercato.it La sfida tra i nerazzurri e la Juventus sarà fondamentale per la sfida scudetto considerato il fatto che i rossoneri affronteranno mercoledì il Como per provare a restare aggrappati alla lotta per il titolo. Ai microfoni di DAZN, Massimiliano Allegri ha commentato il successo dei suoi: “Prendiamoci i tre punti, i ragazzi sono stati bravi, ma da questa partita bisogna per forza migliorare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Pisa-Milan, Allegri: “Modric è un calciatore straordinario”

Massimiliano Allegri ha commentato la sua partita contro il Pisa, sottolineando che Modric si è dimostrato un giocatore straordinario, anche se la serata non è stata facile.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Il Milan riparte da Modric: 2-1 al Pisa e Inter di nuovo nel mirino; Pisa - Milan (1-2) Serie A 2025; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Pronostico Pisa-Milan quote analisi 25ª giornata Serie A.

Pisa-Milan 1-2. I rossoneri rischiano, poi ci pensa ModricGli uomini di Allegri passano in vantaggio al 39' grazie a Loftus-Cheek, ma poi falliscono un rigore con Fullkrug e subiscono il pari da Loyola. Nel finale la rete del croato e l'espulsione di Rabiot ... sport.quotidiano.net

Il Milan riparte da Modric: 2-1 al Pisa e Inter di nuovo nel mirinoDopo aver saltato la partita con il Como, i rossoneri ricuciono le distanze con i nerazzurri, passando all'Arena Garibaldi grazie al fenomeno croato ... corrieredellosport.it

Adrien Rabiot, durante il recupero di Pisa-Milan, ha commesso un fallo (molto dubbio) al limite dell’area ed è stato ammonito dall’arbitro Fabbri; il francese era diffidato, ma ha continuato a protestare ed è stato poi espulso con un rosso diretto. Per regolamento facebook

LUKA MODRIC, SEMPLICEMENTE ETERNO #PisaMilan #Pisa #Milan #Modric x.com