Allegri segnali dopo Como-Milan | Maignan? Per fare grandi squadre … Che parole per Rabiot

Dopo la vittoria in rimonta a Como, l’allenatore del Milan, Allegri, ha commentato alcuni aspetti della squadra, con particolare attenzione a Maignan e alle sue potenzialità. Le sue parole offrono spunti interessanti sul percorso di crescita e sulle caratteristiche necessarie per costruire una grande squadra. Ecco un’analisi delle sue dichiarazioni, con focus anche su Rabiot e il suo ruolo nel contesto attuale.

Dopo la vittoria sofferta del Milan contro il Como ha parlato l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri: "Ci prendiamo questo risultato perché era molto importante per noi. Sapevamo delle difficoltà di giocare contro il Como", queste la parole in conferenza stampa riprese anche a Milan TV: "Nel primo tempo, dopo lo svantaggio, non era facile: ci siamo disuniti. Abbiamo preso tre infilate su palle giocate dal portiere, dovevamo fare meglio ed avere più pazienza". Più positivo sulla prestazione nel secondo tempo: "Nel secondo tempo abbiamo cambiato registro: siamo stati lucidi a restare in partita". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri segnali dopo Como-Milan: “Maignan? Per fare grandi squadre …”. Che parole per Rabiot Leggi anche: Il Como fa la partita, il Milan vince: Rabiot e Maignan rimettono Allegri nella scia dell’Inter Leggi anche: Milan, Rabiot: “Allegri un vincente. Spero che Maignan rinnovi e resti. Leao è migliorato tanto” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Serie A: Como-Milan in campo giovedì alle 20.45 DIRETTA; Milan, Allegri sfida il Como di Fàbregas: Difficile giocarci contro, Füllkrug e Pavlovic assenti; Allegri avverte il Milan: “A Como servirà aggressività”; Leao ci sarà dal 1' in Como-Milan? Gli aggiornamenti sulle condizioni del 10 Rossonero. Verso Como-Milan, Allegri può sorridere: sorpresa tra i convocati - Ottime notizie per Massimiliano Allegri in vista della gara di stasera contro il Como: un rossonero torna a disposizione dopo l'infortunio. spaziomilan.it

Allegri dopo Como-Milan: "Maignan ci ha tenuto in piedi, la squadra è stata resiliente. Leao voleva calciare il rigore, ma ho chiamato Nkunku" - Il tecnico rossonero analizza ai microfoni di DAZN la preziosa vittoria contro il Como al Sinigaglia. eurosport.it

Allegri dopo Como-Milan: "Maignan ci ha tenuto in piedi, Nkunku? Leao voleva tirare il rigore ma..." - La soddisfazione del tecnico dei rossoneri dopo il successo per 3- msn.com

#Allegri e i segnali dopo #FiorentinaMilan: "Forse mi sono spiegato male. Ora servono ..." #SempreMilan #milan #SerieA - facebook.com facebook

#LoftusCheek può avere più impatto. #Allegri e #Ambrosini: due segnali chiari all'inglese #milan #SempreMilan #SerieA #MilanGenoa x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.