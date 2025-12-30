Campobasso morte per intossicazione | forse veleno per topi nella farina

A Campobasso, una famiglia ha perso la vita durante la cena di Natale. Le indagini della Scientifica si concentrano sulla possibile contaminazione della farina con veleno per topi, ipotesi ancora da confermare. I risultati delle analisi saranno determinanti per chiarire le cause di questa tragica vicenda.

L'ultima ipotesi formulata è la contaminazione di farina con veleno per topi. Un'ipotesi che, però, è ancora tutta da verificare, mentre la Scientifica di Campobasso analizza i resti di quella fatale cena della vigilia di Natale che ha devastato un'intera famiglia. Intanto, inchiesta della procura registra già i primi provvedimenti, si indaga su cinque membri .

