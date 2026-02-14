A Secondigliano, una scuola si trova al centro di un episodio inquietante: un ragazzino di tredici anni è stato sorpreso con una lama da taglierino nascosta dentro una penna biro. La scoperta è avvenuta durante una verifica di routine, suscitando timori tra studenti e insegnanti. La lama, di tipo artigianale, è stata sequestrata dagli insegnanti e consegnata alle forze dell’ordine.

Paura in una scuola di Secondigliano: tredicenne scoperto con una lama da taglierino nascosta in una penna biro. La tensione entra tra i banchi di scuola a Napoli, dove un oggetto apparentemente innocuo ha svelato una realtà ben più preoccupante. All'interno dell'Istituto Savio Alfieri, nel quartiere di Secondigliano, la normale routine didattica è stata interrotta dal ritrovamento di una vera e propria arma rudimentale nelle mani di uno studente di appena 13 anni. L'episodio è avvenuto durante l'ora di matematica. Il giovane stava esibendo al vicino di banco quella che sembrava una comune penna biro, ma l'occhio attento della docente di cattedra e della collega di sostegno ha colto un dettaglio anomalo. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Allarme sicurezza a Secondigliano, lama artigianale sequestrata in un’aula scolastica

