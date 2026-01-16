Edilizia scolastica il Comune replica alle accuse | Polemiche strumentali nessun allarme sulla sicurezza

Il Comune risponde alle recenti critiche sulla sicurezza delle scuole, definendo le polemiche come strumentali e prive di fondamento. Il sindaco Diego Ferrara, insieme agli assessori Teresa Giammarino e Stefano Rispoli, rassicura sulla solidità e sulla regolare manutenzione degli edifici scolastici comunali, sottolineando l’assenza di motivi di preoccupazione. La comunicazione mira a chiarire la posizione dell’amministrazione e a garantire la tranquillità delle famiglie.

«Strumentali e autoreferenziali»: così il sindaco Diego Ferrara e gli assessori Teresa Giammarino (Istruzione) e Stefano Rispoli (Lavori Pubblici) definiscono le polemiche sollevate in merito alla sicurezza degli edifici scolastici comunali. In una nota congiunta, l'amministrazione comunale.

