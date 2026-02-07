Finestra caduta in aula vicino a studenti Uil | Sicurezza scolastica diventi priorità

Una finestra si è staccata e è caduta in un’aula del liceo Fermi-Monticelli di Brindisi, a pochi metri dagli studenti che erano in classe. L’episodio ha sollevato molte preoccupazioni sulla sicurezza nelle scuole. Nei giorni scorsi, alcune aree dell’ex plesso Belluzzi sono state temporaneamente chiuse. La Uil chiede che la sicurezza scolastica diventi una priorità immediata.

BRINDISI - Fa discutere quanto sarebbe accaduto negli ultimi giorni al liceo Fermi-Monticelli di Brindisi, con il distacco di una finestra caduta in aula a pochi passi dagli studenti e la successiva interdizione di alcuni spazi dell'ex plesso Belluzzi. Già nel marzo 2023 Uil aveva richiamato l'attenzione delle istituzioni locali sullo stato di diversi edifici scolastici della provincia. Negli ultimi giorni quanto accaduto al Liceo Fermi-Monticelli di Brindisi, con il distacco di una finestra caduta in aula a pochi passi dagli studenti e la successiva interdizione di alcuni spazi dell'ex plesso Belluzzi.

