Allarme maltempo riaperto tratto della litoranea a Pontecagnano

Da salernotoday.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa delle recenti intense piogge, il tratto di Via Mar Ionio a Pontecagnano, chiuso durante la mattina, è stato riaperto nel primo pomeriggio. La strada era stata bloccata per il rischio di allagamenti e frane, ma ora le verifiche hanno permesso di ripristinare il traffico.

Nel primo pomeriggio è stato riaperto al traffico il tratto di Via Mar Ionio precedentemente interdetto alla circolazione. L’intervento è stato completato in tempi rapidi grazie al lavoro sinergico tra il Comune di Pontecagnano Faiano e la Provincia di Salerno. Nei prossimi giorni la zona resterà.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Rapina in una tabaccheria sulla litoranea di Pontecagnano: fermati i responsabili

Taglio del nastro a Turrivalignani per il tratto della Ss5 Tiburtina riaperto al traffico dopo mesi di chiusura

Il 21 gennaio a Turrivalignani è stato ufficialmente riaperto il tratto della SS5 Tiburtina, dopo mesi di chiusura.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Vvf Catanzaro: frana sulla strada Taverna – San Giovanni d’Albi, chiuso il tratto per rischio caduta massi.

Allarme maltempo, riaperto tratto della litoranea a PontecagnanoNel primo pomeriggio è stato riaperto al traffico il tratto di Via Mar Ionio precedentemente interdetto alla circolazione. L’intervento è stato completato in tempi rapidi grazie al lavoro sinergico ... salernotoday.it

MALTEMPO: A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE. RIMANE CHIUSA L’USCITA DI PONZANO ROMANO.MALTEMPO: A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE. RIMANE CHIUSA L’USCITA DI PONZANO ROMANO.Roma, 14 ... trasporti-italia.com