Allarme maltempo riaperto tratto della litoranea a Pontecagnano

A causa delle recenti intense piogge, il tratto di Via Mar Ionio a Pontecagnano, chiuso durante la mattina, è stato riaperto nel primo pomeriggio. La strada era stata bloccata per il rischio di allagamenti e frane, ma ora le verifiche hanno permesso di ripristinare il traffico.