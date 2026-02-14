Allarme maltempo riaperto tratto della litoranea a Pontecagnano
A causa delle recenti intense piogge, il tratto di Via Mar Ionio a Pontecagnano, chiuso durante la mattina, è stato riaperto nel primo pomeriggio. La strada era stata bloccata per il rischio di allagamenti e frane, ma ora le verifiche hanno permesso di ripristinare il traffico.
Nel primo pomeriggio è stato riaperto al traffico il tratto di Via Mar Ionio precedentemente interdetto alla circolazione. L’intervento è stato completato in tempi rapidi grazie al lavoro sinergico tra il Comune di Pontecagnano Faiano e la Provincia di Salerno. Nei prossimi giorni la zona resterà.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Rapina in una tabaccheria sulla litoranea di Pontecagnano: fermati i responsabili
Taglio del nastro a Turrivalignani per il tratto della Ss5 Tiburtina riaperto al traffico dopo mesi di chiusura
Il 21 gennaio a Turrivalignani è stato ufficialmente riaperto il tratto della SS5 Tiburtina, dopo mesi di chiusura.
Argomenti discussi: Vvf Catanzaro: frana sulla strada Taverna – San Giovanni d’Albi, chiuso il tratto per rischio caduta massi.
Allarme maltempo, riaperto tratto della litoranea a PontecagnanoNel primo pomeriggio è stato riaperto al traffico il tratto di Via Mar Ionio precedentemente interdetto alla circolazione. L’intervento è stato completato in tempi rapidi grazie al lavoro sinergico ... salernotoday.it
MALTEMPO: A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE. RIMANE CHIUSA L’USCITA DI PONZANO ROMANO.MALTEMPO: A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE. RIMANE CHIUSA L’USCITA DI PONZANO ROMANO.Roma, 14 ... trasporti-italia.com
ALLARME MALTEMPO | VIDEO | Il sindaco Caruso fa il punto sui danni: «Fondamentale la nostra opera di prevenzione negli anni per scongiurare il peggio. La Regione ci rimborserà tutti gli interventi urgenti» facebook
Allarme #maltempo: #Malta attiva la procedura d’emergenza per i danni agricoli causati dal ciclone #Harry x.com