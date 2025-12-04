Rapina in una tabaccheria sulla litoranea di Pontecagnano | fermati i responsabili

Rapina in una tabaccheria situata sulla litoranea di Pontecagnano Faiano, a pochi passi dal Belvedere di Magazzeno. I malviventi hanno fatto irruzione nel locale di primo mattino, si sono impossessati, dopo aver minacciato la titolare, dell'incasso di circa 4.000 euro e della borsa di una cliente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Rapina in una tabaccheria sulla litoranea di Pontecagnano: fermati i responsabili

