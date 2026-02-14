Alla ricerca del pezzo unico | viaggio nel mondo del gioiello antico

Il mercato dei gioielli antichi attrae appassionati e collezionisti perché ogni pezzo racconta una storia. La ricerca di pezzi unici spinge molti a immergersi in mercatini e aste, alla scoperta di creazioni rare. Un esempio è un anello del XIX secolo, trovato in un negozio di Firenze, che conserva ancora i dettagli artigianali di epoche passate.

Pezzi unici, spesso con una lunga storia alle spalle e testimoni di un modo di lavorare che oggi sembra scomparso. È il mondo del gioiello antico e vintage. Ma quali sono le tendenze di questo mercato affascinante? Lo abbiamo chiesto a due protagonisti della scena milanese: ed ecco cosa abbiamo scoperto. Innanzitutto: qual è la tipologia di prezioso antico e vintage più richiesta in questo momento? Gabriele Pennisi, contitolare della Gioielleria Pennisi in Via Manzoni, ci risponde così: “Ultimamente vanno molto i gioielli d'epoca, soprattutto orecchini, anelli e anche le spille”. Negli ultimi tempi, ci spiega, “le spille vengono utilizzate anche dagli uomini, in serate di gala, alla Notte degli Oscar, e vengono messe sulle giacche”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

