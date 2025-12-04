L' Arena di Verona | visita guidata al teatro lirico antico più antico del mondo

Veronasera.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’anfiteatro romano, l’Arena di Verona, rappresenta il simbolo della città. Oggi l’Arena di Verona è incastonata nel centro storico a fare da quinta a Piazza Bra’, ma un tempo, quando i Romani lo costruirono, il monumento fu collocato ai margini dell’urbe, fuori della cerchia delle mura.L’Arena. 🔗 Leggi su Veronasera.it

l arena di verona visita guidata al teatro lirico antico pi249 antico del mondo

© Veronasera.it - L'Arena di Verona: visita guidata al teatro lirico antico più antico del mondo

Contenuti che potrebbero interessarti

arena verona visita guidataVisita guidata: "Quando il sole muore, la città rinasce" - È il momento esatto in cui l’autunno esala l’ultimo respiro e la notte più lunga dell’anno inghiotte ogni cosa ... Si legge su veronasera.it

Arena di Verona, raccolta record - “Il legame tra imprenditoria e arte permette di rendere ancora più viva e accessibile la bellezza del nostro patrimonio. Lo riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Arena Verona Visita Guidata