Perché No other choice è un film da vedere | alla ricerca del posto fisso più ambito quello nel mondo

“No other choice” di Park Chan-wook è un film che unisce humor surreale e elementi di crime, offrendo una narrazione coinvolgente sulla ricerca di un posto di lavoro nel mondo. La pellicola si distingue per il suo ritmo incalzante e la capacità di mescolare generi, creando un prodotto originale e ben costruito. Un’opera da non perdere per chi apprezza storie che combinano leggerezza e tensione, senza rinunciare a una scrittura curata.
No other choice del regista coreano Park Chan-wook si arma di una comicità surreale, cavalca il crime, si diverte a giocare con il ritmo di un buon thriller. Cuce addosso al protagonista, un sicario al servizio di se stesso, un mantello da antieroe con il quale, nel picco massimo della sua miseria umana, non si può che solidarizzare e del quale è impossibile non ridere. Bisogna vederlo, non c'è altra scelta.
No Other Choice | perché i colori costruiscono la trama e rivelano la paura di perdere tutto.
No Other Choice: perché i colori costruiscono la trama e rivelano la paura di perdere tutto - wook trasforma il colore in linguaggio emotivo: dai toni accesi iniziali alla palette spenta della caduta morale ... panorama.it
No Other Choice - Non c'è altra scelta - wook conferma tutta la sua capacità di mischiare tragedia classica, dramma personale e discorso politico con una sapienza cinematografica e un'eleganza fuori dal comune, trovando nel grottes ... sentireascoltare.com
No Other Choice - Non c'è altra scelta - Recensione - "Ogni volta che raccontavo la trama a qualcuno, indipendentemente dal periodo storico o dal paese di provenienza, dicevano sempre quanto fosse riconoscibile", dice Park Chan- it.ign.com
