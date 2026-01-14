Nuovo piano sosta le associazioni di categoria | Bene così ma permangono criticità nella zona 3

Dopo la prima presentazione del nuovo piano sosta nel Centro Storico di Ravenna, le associazioni di categoria, tra cui Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e CNA, esprimono apprezzamento per le novità introdotte. Tuttavia, evidenziano ancora alcune criticità, in particolare nella zona 3, che richiedono ulteriori approfondimenti e possibili miglioramenti per garantire un equilibrio tra accessibilità e tutela degli esercizi commerciali.

All’indomani del primo incontro di presentazione del nuovo piano per la sosta e l’accessibilità al Centro Storico di Ravenna, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e CNA condividono alcune considerazioni sulle misure illustrate. Le Associazioni apprezzano il metodo adottato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

