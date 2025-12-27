Nuovo piano della sosta | estensione zona blu e stop agevolazioni per auto ibride

BRINDISI – Ampliamento della zona blu e soppressione dell'esenzione totale dal pagamento dal ticket, per i proprietari di auto ibride. Queste alcune delle novità della proposta di modifica del piano comunale della sosta a firma dell'assessore ai Lavori Pubblici, Cosimo Elmo.

Estensione strisce blu e nuove tariffe, passa il Piano. Della Giogia: “Speculazione economica” - La delibera del piano del trasporto pubblico locale e del servizio complementare della sosta tariffata ha incassato venti voti favorevoli per superare l’ostacolo in consiglio. lecceprima.it

La maggioranza va avanti: passa in Consiglio il Piano sosta che aumenta strisce blu e costi del grattino. Polemiche e veleni - LECCE – Cinque ore di dibattito serrato, toni spesso aspri e una spaccatura politica che va ben oltre l’aula consiliare. corrieresalentino.it

