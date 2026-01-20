Anagni Tanti artisti e numerosi visitatori all’inaugurazione dello Studio-Atelier – Mostra Permanente di Simona Morelli a Casa Barnekow

Lunedì 22 dicembre è stato inaugurato ad Anagni, presso Casa Barnekow, lo Studio-Atelier di Simona Morelli, una mostra permanente dedicata alle sue opere. L’evento ha attirato numerosi visitatori e artisti locali, contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale della città. L’apertura rappresenta un’occasione per conoscere il percorso artistico di Morelli e promuovere l’arte contemporanea nel territorio anagnino.

Cronache Cittadine ANAGNI (Eledina Lorenzon) – È stato inaugurato Lunedì 22 Dicembre al Piano Terra di Casa Barnekow ad Anagni lo Studio-Atelier L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Anagni. Tanti artisti e numerosi visitatori all’inaugurazione dello Studio-Atelier – Mostra Permanente di Simona Morelli a Casa Barnekow Leggi anche: Anagni, in scena a Casa Barnekow “Il dolore” Anagni, uno splendido gennaio a Casa BarnekowA Anagni, gennaio prosegue con eventi culturali presso Casa Barnekow. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. una scomparsa improvvisa che lascia nel dolore la famiglia e i tanti giovani che lo incontravano ogni giorno nel refettorio della storica istituzione anagnina - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.