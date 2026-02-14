Un video diffuso sui social mostra un caccia stealth russo Sukhoi 57 in Algeria, provocando nuove tensioni tra Rabat, Israele e la Nato. La scoperta nasce da un coltivatore di patate algerino che ha condiviso il filmato con i suoi conoscenti, rivelando così un'operazione militare finora segreta. La presenza di questo aereo di ultima generazione, considerato uno dei più avanzati al mondo, riaccende le discussioni sulla presenza militare russa nel Nord Africa.

Nell’era dei telefonini e dei social mantenere segreta un’operazione militare può essere difficile. Un video realizzato da un coltivatore di patate algerino e postato ai suoi conoscenti, quindi ai conoscenti di questi ultimi, sembra confermare che l’Algeria è il primo Paese ad aver ricevuto dalla Russia il caccia stealth Sukhoi 57 di quinta generazione. Il filmato finito online mostra infatti la sagoma particolare e unica del più moderno caccia russo stagliarsi nel cielo azzurro e con lo sfondo di un paesaggio collinare tipico dello Dzayersettentrionale. Una ricerca sul web con l’ausilio dei portali che attraverso l’intelligenza artificiale aiutano a capire l’autore che per primo ha postato le immagini, indica che il video è stato pubblicato dall’utente arabo di TikTok “doz. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Algeria, il caccia stealth russo spunta in un video sui social e riaccende le tensioni tra Rabat, Israele e Nato

La Coppa d'Africa in corso in Marocco ha riacceso le tensioni tra Algeria e Marocco.

