Video nato tra i banchi scolastici è diventato virale sui social

Un video che ha avuto origine tra i banchi del centro di formazione professionale Enaip di Urbino sta attirando l’attenzione sui social, condiviso da numerosi utenti e ricevendo centinaia di like. La clip, realizzata in un contesto scolastico, ha trovato un vasto pubblico online, dimostrando come contenuti semplici possano raggiungere un’ampia audience.

Un video nato tra i banchi del centro di formazione professionale Enaip di Urbino sta raccogliendo centinaia di like e di condivisioni sui social. Partito come progetto curricolare, il corto della durata di cinque minuti promuove le bellezze artistiche e storiche di Urbino tramite le voci e le presenze dei giovani alunni della scuola urbinate, che ha sede a Trasanni, e nel giro di pochi giorni ha riscosso un inaspettato successo sui social media. Il filmato è stato realizzato dagli studenti del IV anno del corso turistico della scuola Enaip assieme ad alcuni docenti, con l’obiettivo di raccontare Urbino oltre i suoi percorsi più noti, ampliando lo sguardo del visitatore verso luoghi di grande valore storico e culturale, scoperti e analizzati a loro volta dai giovani studenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Video nato tra i banchi scolastici è diventato virale sui social Leggi anche: “Gabriel Garko è diventato Enrico Papi”, sui social è virale la loro somiglianza: la reazione del conduttore Leggi anche: Il video del soldato ucraino in lacrime è un fake ma diventa virale sui social. E TikTok cancellato chi l’ha condiviso (video) Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Video nato tra i banchi scolastici è diventato virale sui social. Sconcerto a Campobasso, pestaggio tra minorenni dopo una lite a scuola per l'interrogazione - Un litigio nato tra i banchi di scuola , probabilmente per equivoci durante un’interrogazione, si è trasformato in una vera e propria spedizione punitiva . msn.com

La classe IV della Scuola Primaria ha realizzato un giornalino scolastico, nato idee che si incontrano tra i banchi e dal desiderio dei bambini di raccontare queste giornate prima delle vacanze. Lo trovare all’ingresso della scuola: in questa prima edizione ci so - facebook.com facebook

Dalla scuola alla pista con i talenti dell’IIS Ferrari di Maranello: un progetto nato tra i banchi che unisce educazione, tecnologia e creatività Il team sta già testando il modello in pista e raccogliendo dati per sviluppare una versione ancora più evoluta. Un x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.