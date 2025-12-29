La Coppa d’Africa fa riemergere le tensioni tra Algeria e Marocco

La Coppa d’Africa in corso in Marocco ha riacceso le tensioni tra Algeria e Marocco. Oltre alle sfide sul campo, i rapporti tra i due paesi continuano a essere influenzati da questioni politiche e storiche, creando un contesto complesso e delicato attorno alla competizione. Questa situazione evidenzia come eventi sportivi possano riflettere e accentuare tensioni più profonde tra nazioni vicine.

Dopo i padroni di casa, una delle squadre più attese nella Coppa d’Africa in corso in questi giorni in Marocco è l’Algeria, e non solo per ragioni tecniche. Algeri e Rabat sono da tempo ai ferri corti in ambito politico, e poco prima del debutto della squadra algerina nel torneo una nuova polemica è tornata a scaldare gli animi. Il 20 dicembre, l’agenzia di stampa Algeria Gate ha pubblicato su X una foto proveniente dall’alloggio in cui è sistemata la selezione algerina, che mostrava un quadro del re del Marocco, Mohammed VI, coperto con dei drappi. Secondo quanto riportato, sarebbero stati gli stessi dirigenti della Federcalcio algerina a fare coprire le immagini. 🔗 Leggi su It.insideover.com

