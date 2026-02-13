Incidente sulla Pontina | un morto traffico in tilt

Un uomo ha perso la vita in un incidente sulla Pontina, a causa di un tamponamento tra due auto avvenuto all’altezza di Spinaceto. La forte collisione ha causato code lunghe e disagi al traffico, che si sono protratti per diverse ore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per l’uomo coinvolto.

Incidente a Roma dove un uomo è morto in un sinistro stradale che è avvenuta sulla strada statale Pontina, all'altezza di Spinaceto. Il dramma, come riferito da Anas, si è consumato nel pomeriggio di venerdì 13 febbraio. Per consentire i rilievi del caso, è stata provvisoriamente chiusa la strada.