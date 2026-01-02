Mosca afferma che l’attacco di un drone a Capodanno avrebbe ucciso ventiquattro persone in una zona dell’Ucraina occupata dalla Russia

Mosca riferisce che un attacco di drone in una zona occupata dalla Russia nella regione di Kherson, Ucraina, avrebbe causato la morte di 24 persone e il ferimento di oltre cinquanta durante i festeggiamenti di Capodanno. L’incidente evidenzia le tensioni in atto nella regione e il continuo rischio di violenze legate al conflitto tra Ucraina e Russia.

L’attacco di un drone ucraino avrebbe ucciso ventiquattro persone, ferendone almeno altre cinquanta, mentre queste stavano festeggiando l’arrivo del nuovo anno in un villaggio occupato dalla Russia nella regione di Kherson, Ucraina. Ad affermarlo sono i funzionari russi, mentre le tensioni tra i due Paesi continuano ad aumentare, nonostante i diplomatici elogino i colloqui di pace in corso, definendoli produttivi. Su Telegram, il leader della regione insediato da Mosca, Vladimir Saldo, ha riportato il raid compiuto con tre droni in un bar e un hotel nella località turistica di Khorly, sulla costa del Mar Nero. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Mosca afferma che l’attacco di un drone a Capodanno avrebbe ucciso ventiquattro persone in una zona dell’Ucraina occupata dalla Russia Leggi anche: Ucraina, Mosca diffonde video di un drone che sarebbe coinvolto nell'attacco alla residenza di Putin Leggi anche: Ucraina, attacco alla residenza di Putin: Russia mostra il drone abbattuto Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ucraina, Mosca diffonde video di un drone che sarebbe coinvolto nell'attacco alla residenza di Putin - Il ministero della Difesa russo ha pubblicato il video di un drone abbattuto che, a quanto afferma Mosca, era uno dei 91 droni ucraini coinvolti in un ... msn.com

Ucraina, Mosca mostra in video drone che avrebbe attaccato residenza Putin. L'Ue: 'Accuse infondate' - Merz: 'Non siamo pedine nelle mani delle grandi potenze' (ANSA) ... ansa.it

Mosca sotto attacco, drone colpisce un palazzo a Krasnogorsk (20 km dalla Capitale): cinque feriti - La guerra ora è alle porte di Mosca, forse per la prima volta così vicina al cuore della Russia. ilgazzettino.it

Tg2. . La risposta di #Kiev: "Ridicole le prove fornite da Mosca circa l'attacco alla dacia di Putin". Negli auguri di fine anno #Zelensky afferma di credere nella #pace - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.