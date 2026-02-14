Alex Vinatzer sconsolato | Contava solo la medaglia potevo rimontare

Alex Vinatzer si è mostrato sconsolato dopo aver perso la possibilità di medaglia, a causa di un errore durante la seconda manche del gigante alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sua uscita fuori pista, avvenuta a metà gara, ha messo fine alle speranze di salire sul podio, nonostante una partenza promettente e un buon tempo iniziale. Vinatzer aveva confidato di poter rimontare, ma un errore di troppo ha cambiato tutto in pochi secondi.

Non può che esserci rammarico per Alex Vinatzer. Dopo una partenza oltremodo positiva, l’azzurro è uscito fuori pista in occasione della seconda manche del gigante di sci alpino valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, vanificando così ogni possibilità di conquistare una medaglia. Precisamente il nostro portacolori aveva inaugurato la prova in modo promettente, raccogliendo un vantaggio di 0.59 al primo intermedio; successivamente si è però inclinato in una curva verso destra, scivolando e salutando così anzitempo la gara. Una volta arrivato in zona mista, l’azzurro ha analizzato brevemente quanto fatto “ Credo di aver portato fuori una bella velocità – ha detto Vinatzer ai microfoni di Rai Sport – devo riguardare il video perché in pista vedevo molto poco, avevo neve sulla lente. 🔗 Leggi su Oasport.it

