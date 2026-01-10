Alex Vinatzer sconsolato ad Adelboden | Bisognava attaccare la terza porta mi ha sorpreso

Alex Vinatzer si è detto deluso dopo il gigante di Adelboden, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo aver concluso la prima manche al settimo posto, ha tentato di migliorarsi nel secondo tentativo, ma ha riconosciuto di aver sbagliato nel momento decisivo, sottolineando che avrebbe dovuto attaccare di più. La prova si è svolta sulla nota pista svizzera, una delle più impegnative del circuito.

Alex Vinatzer aveva chiuso al settimo posto la prima manche del gigante di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sull’icona pista svizzera, e ha cercato di salire sul podio nella grande Classica della specialità. L’altoatesino ha attaccato a spron battuto nella seconda manche, commettendo però un grave errore e dicendo così addio ai sogni di gloria. L’azzurro è comunque riuscito a ripartire e a tagliare il traguardo di fronte al numeroso pubblico nella località elvetica, terminando in 25ma piazza con un distacco di 9.62 secondi dal padrone di casa Marco Odermatt, capace di dominare la gara in maniera imperiale e di rafforzare il primo posto nella classifica generale, impossessandosi anche della vetta della graduatoria di specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alex Vinatzer sconsolato ad Adelboden: “Bisognava attaccare, la terza porta mi ha sorpreso” Leggi anche: Alex Vinatzer: “Bisognava essere molto reattivi” Leggi anche: Alex Vinatzer si gioca il podio nel gigante di Adelboden! Marco Odermatt in testa con margine La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Marco Odermatt infila il pokerissimo ad Adelboden. Altra gara amara per Vinatzer - Marco Odermatt diventa il primo atleta della storia a vincere per cinque volte consecutivamente il gigante di Adelboden. oasport.it

Alex Vinatzer è 6° dopo la prima manche ad Adelboden, il video dal tempio del gigante - Alex Vinatzer è 6° dopo la prima manche ad Adelboden, il video dal tempio del gigante video VIDEO SCI ALPINO MASCHILE - neveitalia.it

Adelboden, Odermatt vince sotto la bufera. Vinatzer, eccesso di foga: da 7° a 26° - Il gardenese scivola all'inizio della seconda manche, ma arriva comunque al traguardo ... msn.com

#SciAlpino Alex Vinatzer è 6° dopo la prima manche ad Adelboden, il video dal tempio del gigante dlvr.it/TQGNvH x.com

Eurosport Italia. . Alex Vinatzer ha un grande obiettivo in testa: le Olimpiadi di Milano-Cortina. L'azzurro in una intervista a Eurosport ha parlato dei suoi miglioramenti in gigante e della ricerca della fiducia ottimale per arrivare al top ai Giochi, il vero fuoco che s - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.