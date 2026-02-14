Alex Vinatzer ha deciso di cambiare setup e di puntare tutto sulla seconda manche, dopo aver chiuso la prima con un ritardo di 2 secondi e 39 rispetto a Lucas Pinheiro Braathen. Vinatzer ha annunciato che utilizzerà una linea più aggressiva sulla pista, confidando di recuperare il tempo perso. La sua scelta è arrivata dopo aver analizzato i punti deboli della prima run, convinto di poter migliorare notevolmente nella seconda parte della gara.

Non ingannino i 2?39 di ritardo di Alex Vinatzer nei confronti di Lucas Pinheiro Braathen dopo la prima manche dello slalom gigante delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Per il ventiseienne di Bolzano, infatti, la distanza dal podio non è enorme: 82 centesimi, anche perché il leader, partito per primo, ha indovinato un’interpretazione impossibile per chiunque altro. Nei fatti, la lotta potrebbe ancora essere aperta. Così Vinatzer ai microfoni della Rai: “ Togliamo i primi due che hanno sciato da Dio. Lucas è andato fortissimo nelle ultime gare. Sono stati bravi per ciò che riguarda me. Ho un po’ sbagliato il ritmo perché sopra c’era una neve un po’ aggressiva, mi ha preso un po’ lo sci e appena sei più alto di linea non fai velocità “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alex Vinatzer promette: “Cambio setup e vado all in nella seconda manche”

Alex Vinatzer ha deciso di cambiare setup e di puntare tutto sulla seconda manche dello slalom gigante alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver concluso la prima con un punteggio deludente.

