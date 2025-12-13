Alex Vinatzer | Mi sono fatto addormentare all’inizio ma sono stato solido Nella seconda manche spingerò

Alex Vinatzer si conferma tra i protagonisti del gigante di Val d’Isère, piazzandosi sesto nella prima manche. Nonostante un inizio lento, l’atleta ha dimostrato solidità e determinazione, promettendo di spingere nella seconda run per migliorare il risultato e puntare a una posizione di rilievo nella gara di Coppa del Mondo.

Alex Vinatzer si conferma in un ottimo stato di forma e firma il sesto tempo nella prima manche del gigante di Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La stella azzurra delle specialità tecniche, reduce dal fantastico secondo posto in rimonta tra i pali larghi a Beaver Creek, potrà battagliare per il podio anche sulla pista francese. Il 26enne altoatesino, partito con il pettorale 13, ha accumulato un distacco di 73 centesimi dal leader austriaco Stefan Brennsteiner mentre la terza piazza occupata dal norvegese Timon Haugan è lontana quattro decimi. Tutto è possibile dunque in vista della seconda manche, a maggior ragione dopo il clamoroso recupero di Vinatzer sulla Birds of Prey dal decimo al secondo posto. Oasport.it Sci: Alex Vinatzer ottimo secondo in gigante a Beaver Creek: vince Odermatt - L'azzurro si è piazzato alle spalle del campione elvetico con un distacco di soli 23 centesimi. today.it

