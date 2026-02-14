Alex Vinatzer ha deciso di cambiare setup e di puntare tutto sulla seconda manche dello slalom gigante alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver concluso la prima con un punteggio deludente. La sua scelta arriva subito dopo aver commesso alcuni errori nelle prime cone, che hanno compromesso la sua posizione in classifica. Vinatzer ha spiegato di aver apportato modifiche alle attrezzature nella speranza di migliorare la sua performance e di recuperare terreno nella gara. La decisione di andare all-in potrebbe fare la differenza in una competizione così serrata, dove ogni secondo conta.

Nel contesto delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l’esito della prima manche dello slalom gigante orienta l’attenzione sull’eventuale capacità di rimonta. Alex Vinatzer si è posizionato in una zona di classifica che, pur restando distante dal podio, lascia chiaramente aperte le opportunità per la seconda frazione: la distanza dal leader è contenuta e la prestazione complessiva resta influenzata dall’interpretazione del tracciato e dalla gestione della neve lungo la pista. Il leader, partito per primo, ha realizzato una traiettoria particolarmente efficiente che ha reso difficile superare i suoi tempi agli altri concorrenti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Alex Vinatzer annuncia: "Cambio setup e vado all in nella seconda manche

